Два кандидата на высшие посты ЕС оказались объектами продолжающихся расследований

Politico: два кандидата на высшие посты ЕС остаются объектами расследований

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, являющиеся главными кандидатами на высшие посты Европейского союза (ЕС), остаются объектами расследований. Об этом сообщает Politico.

«Так получилось, что лидеры как Европейского совета, так и Европейской комиссии имеют одно поразительное сходство: они оба являются объектом продолжающихся расследований», — утверждается в публикации.

В частности, фон дер Ляйен, которая может быть переизбранной на пост главы ЕК, обвиняется в коррупции в связи с тем, что она в частной переписке вела переговоры с главой компании Pfizer о закупке вакцин для ЕС, а затем удалила сообщения.

Экс-премьер Португалии, в свою очередь, остается под следствием в рамках расследования о злоупотреблении влиянием, которое привело к его отставке в ноябре прошлого года. В настоящее время Коште не предъявлено официальных обвинений, в связи с чем его сторонники в Португалии и ЕС считают, что у прокуроров нет доказательств его вины.

По данным издания, ведущиеся расследования выгодны противникам фон дер Ляйен и Кошты. При этом в публикации отмечается, что бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пробыл на своем посту, будучи объектом расследования.

В апреле европейские прокуроры продолжили расследовать дело фон дер Ляйен и Pfizer вместо своих коллег из Бельгии.

