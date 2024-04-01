Европейские прокуроры продолжили расследовать дело фон дер Ляйен и Pfizer

Прокуроры ЕС расследуют дело фон дер Ляйен и Pfizer вместо бельгийских коллег

Высшие европейские прокуроры продолжат расследование дела о переговорах по вакцинам между председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer вместо коллег из Бельгии. Об этом сообщает Politico.

«Следователи Европейской прокуратуры (EPPO) в последние месяцы сменили бельгийских прокуроров, расследующих дело фон дер Ляйен в связи с "вмешательством в государственные функции, уничтожением SMS, коррупцией и конфликтом интересов"», — утверждается в публикации.

Бельгийские судебные органы приступили к расследованию в начале 2023 года после подачи заявления представителем бельгийской консалтинговой фирмы Фредериком Балданом. Он обвинил главу ЕК в коррупции в связи с тем, что она в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин для всего Евросоюза, а затем удалила сообщения, что, по мнению Балдана, равносильно уничтожению административных документов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание на коррупционный скандал, обвинив главу ЕК в пренебрежении здоровьем европейцев и должностном преступлении.