Захарова обвинила ЕС в готовности рисковать здоровьем граждан ради выгоды

Захарова заявила, что власти ЕС готовы рисковать здоровьем граждан ради своих интересов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Евросоюза (ЕС) в готовности рисковать здоровьем граждан ради собственных интересов и выгоды. Об этом она заявила в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Говоря о планах ЕС ввести новые санкции против России, представитель МИД напомнила о коррупционном скандале, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась раскрывать свою переписку с главой корпорации Pfizer. «Если они даже по вопросу собственного здоровья, благополучия здравоохранения готовы идти на должностные преступления, колоссальные коррупционные сговоры... и рисковать здоровьем собственного населения, то что вы хотите от них в морально-этическом или даже правовом измерении», — сказала Захарова.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции Евросоюза ужесточат ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию. Предполагается, что они также повлияют на экспорт такой продукции.