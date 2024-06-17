Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:13, 17 июня 2024Путешествия

Макаревич описал еду в аэропорту Австралии фразой «в пасть засунуть невозможно»

Макаревич пожаловался на забрызгавшие ему рубашку пирожки в аэропорту Брисбена

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) пожаловался на еду в аэропорту Брисбена, которая забрызгала ему рубашку. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Музыкант рассказал, что он взял в буфете бизнес-зала маленькие жареные пирожки с курицей и овощами — эмпанадас — которые аппетитно пахли. Но как только Макаревич откусил один из них, начинка пролилась ему на одежду. Позже в аналогичную ситуацию попал и сопровождавший его директор.

Материалы по теме:
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех» История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
25 сентября 2019
Певцу, кулинару и иноагенту Андрею Макаревичу 70 лет. Что он рассказывал об СССР, гипнозе, политике и кухне?
Певцу, кулинару и иноагенту Андрею Макаревичу 70 лет.Что он рассказывал об СССР, гипнозе, политике и кухне?
11 декабря 2023

«Вот я теперь думаю: сколько человек в день здесь уделывается этими эмпанадасами? При том что целиком в пасть их засунуть невозможно, а при любом другом варианте выброс неизбежен!» — такими фразами описал угощения в авиагавани австралийского города артист.

В комментариях к публикации музыканту посоветовали воспользоваться столовыми приборами, на что он ответил: «Ни тарелка, ни вилка не спасет. Разве что полетит в соседа».

В начале июня стало известно, что в отношении Макаревича начали вторую доследственную проверку. Сообщалось, что ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

      Анонсирована поездка Путина в Якутию

      Силовики задержали руководителя УФНС по российскому региону

      Раскрыта дата рассмотрения дела арестованной за помощь ВСУ американки

      На Украине оказались повреждены два объекта энергетики

      Раскрыта доля мусульман среди арестантов ростовского СИЗО

      Макаревич описал еду в аэропорту Австралии фразой «в пасть засунуть невозможно»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше