Макаревич описал еду в аэропорту Австралии фразой «в пасть засунуть невозможно»

Макаревич пожаловался на забрызгавшие ему рубашку пирожки в аэропорту Брисбена

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) пожаловался на еду в аэропорту Брисбена, которая забрызгала ему рубашку. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Музыкант рассказал, что он взял в буфете бизнес-зала маленькие жареные пирожки с курицей и овощами — эмпанадас — которые аппетитно пахли. Но как только Макаревич откусил один из них, начинка пролилась ему на одежду. Позже в аналогичную ситуацию попал и сопровождавший его директор.

«Вот я теперь думаю: сколько человек в день здесь уделывается этими эмпанадасами? При том что целиком в пасть их засунуть невозможно, а при любом другом варианте выброс неизбежен!» — такими фразами описал угощения в авиагавани австралийского города артист.

В комментариях к публикации музыканту посоветовали воспользоваться столовыми приборами, на что он ответил: «Ни тарелка, ни вилка не спасет. Разве что полетит в соседа».

В начале июня стало известно, что в отношении Макаревича начали вторую доследственную проверку. Сообщалось, что ему может грозить до двух лет лишения свободы.

