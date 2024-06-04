В отношении музыканта Макаревича начата вторая доследственная проверка

Резяпов требует привлечь Макаревича к ответственности по «иноагентской» статье

Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с требованием привлечь создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) к ответственности по статье 330.1 УК РФ («Уклонение иноагента от исполнения обязанностей»). Об этом общественник заявил РИА Новости.

По его словам, начата доследственная проверка. Он указал, что дело против музыканта может быть возбуждено после неоднократных административных правонарушений по иноагентским статьям. Артисту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее 4 июня стало известно, что музыканта проверят на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

Решение о начале проверки было принято после того, как Макаревич пообщался по телефону с пранкерами Вованом (Алексеем Столяровым) и Лексусом (Владимиром Кузнецовым). Артист поговорил с одним из пранкеров, который представился украинским президентом Владимиром Зеленским, в мае. Тогда создатель группы «Машина времени» выразил поддержку Киеву и заявил о негативном отношении к специальной военной операции (СВО) на Украине. Также артист не исключил, что в будущем поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркнув, что ранее уже оказывал помощь пострадавшим в боевых действиях.