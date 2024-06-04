Адвокат рассказал о грозящем Макаревичу наказании за слова об Украине

Адвокат Аграновский: Макаревичу грозит до 5 лет колонии за экстремизм

Создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) грозит до пяти лет лишения свободы за экстремизм. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

По его словам, если в словах музыканта про поддержку Украины найдут признаки преступления, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). В таких случаях расследованием занимается ФСБ.

Адвокат указал, что Макаревич — публичный человек и высказывался публично.

Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с требованием привлечь Макаревича к ответственности по статье 330.1 УК РФ («Уклонение иноагента от исполнения обязанностей»). Он указал, что дело против музыканта может быть возбуждено после неоднократных административных правонарушений по иноагентским статьям. Артисту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее 4 июня стало известно, что музыканта проверят на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).