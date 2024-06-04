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10:32, 4 июня 2024Силовые структуры

СК проверит Макаревича после беседы с пранкером. Музыкант пожелал победы Украине

СК начал доследственную проверку Андрея Макаревича после его беседы с пранкерами

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России (СК) начали доследственную проверку в отношении российского рок-музыканта и создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) после беседы с пранкером.

Музыканта проверят на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

При этом ранее источник в правоохранительных органах рассказал о планах проверить певца на экстремизм и допустил, что против него могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Артисту может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Макаревич во время разговора с пранкером согласился помогать ВСУ

Решение о начале проверки было принято после того, как Макаревич пообщался по телефону с пранкерами Вованом (Алексеем Столяровым) и Лексусом (Владимиром Кузнецовым). Артист поговорил с одним из пранкеров, который представился украинским президентом Владимиром Зеленским, в мае. Тогда создатель группы «Машина времени» выразил поддержку Киеву и заявил о негативном отношении к специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Также артист не исключил, что в будущем поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркнув, что ранее уже оказывал помощь пострадавшим в боевых действиях.

Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (..) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни

Андрей Макаревичроссийский музыкант

Помимо этого, Макаревич высказался в беседе с «Зеленским» о своем возвращении в Россию. По его признанию, на родине он не был около двух лет и желание возвращаться он не испытывает. «Совершенно точно не собираюсь для них петь», — обратил внимание он. Артист добавил, что чувствует себя как дома в Израиле. Музыкант имеет гражданство этой страны.

В Кремле оценили возможность лишить Макаревича звания народного артиста

После того как запись разговора артиста с пранкером была опубликована в сети, депутат Государственной Думы Султан Хамзаев призвал признать музыканта экстремистом. По мнению чиновника, высказывания музыканта свидетельствуют о том, что он выступает против России. Депутат отметил, что хотел бы прижизненно закрыть въезд на родину Макаревичу как экстремисту и террористу и судить его с арестом недвижимости и заработка.

При этом одного бизнеса Макаревич после беседы с пранкером уже лишился. Речь идет о совместном бизнесе музыканта с продюсером Николаем Билыком. Партнеры владели ООО «Самый смак», который выпускал телешоу «Смак». После высказываний создателя группы «Машина времени» Билык решил покинуть бизнес.

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Тем временем советник президента России, экс-депутат Госдумы Елена Ямпольская оценила возможность лишить музыканта звания народного артиста. Она напомнила, что эта процедура возможна в случае, если человек осужден по ряду статей, к примеру, за реабилитацию нацизма, призывы к экстремизму и другие правонарушения. «Нужно дело и судебное решение. Никаких других механизмов лишения званий и наград не существует», — заключила она.

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      Варвара Кошечкина
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