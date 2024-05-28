Макаревич лишился совместного бизнеса с российским партнером

Mash: продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) лишился совместного бизнеса с российским партнером, продюсером Николаем Билыком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Макаревич и Билык совместно владели ООО «Самый смак», выпускающим телешоу «Смак». Продюсер владел 49 процентами акций бизнеса, а у музыканта имелся контрольный пакет. Программа выходила на Первом канале с 1993 по 2018 год, а затем начала транслироваться на YouTube, однако со временем выпуски прекратились. В 2006 году ведущего «Смак» Макаревича сменил шоумен Иван Ургант.

Билык покинул бизнес после обещаний Макаревича дать концерт на Украине и других антироссийских высказываний исполнителя, отметил источник.

Ранее Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским, пожелал победы Украине и заявил, что считает дни до этого события.