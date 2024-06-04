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07:10, 4 июня 2024Силовые структуры

В отношении Макаревича начали доследственную проверку

СКР начал доследственную проверку Макаревича после его разговора с пранкером

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) после его разговора с пранкером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Макаревича проверят на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Это решение было принято после высказываний музыканта об Украине во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского. В ходе беседы с пранкерами Макаревич пожелал победы Украине. «Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (...) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил исполнитель.

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      Екатерина Кашурникова
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