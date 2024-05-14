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06:05, 14 мая 2024Культура

Макаревичу в России грозит уголовное дело. Чем провинился музыкант?

Музыканту Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил иноагентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В отношении музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в таком случае артисту грозит до двух лет лишения свободы. «Данный вопрос рассматривается», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Таганский районный суд города Москвы назначил Макаревичу административное наказание в виде штрафа из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

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Источник агентства добавил, что музыканта также планируется проверить на экстремизм после его высказываний об Украине во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Тогда исполнитель пожелал победы Киеву. «Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (...) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил исполнитель.

При этом Макаревич отметил, что пока не помогал Вооруженным силам Украины и «достаточно ощутимо» помогает только пострадавшим. «Наверное, наверное», — ответил он на вопрос о том, будет ли спонсировать ВСУ.

Макаревич избавился от всей недвижимости и порвал связи в России

В октябре 2023 года стало известно, что Макаревич остался без недвижимости в России. Музыкант заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире переходит сыну, актеру Ивану Макаревичу. Теперь две трети объекта принадлежат Ивану, а оставшаяся часть — его матери и бывшей жене певца Алле Макаревич. Речь идет о квартире на Ленинском проспекте площадью 56,5 квадратного метра. Объект располагается в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, его окна выходят на памятник космонавту Юрию Гагарину. Стоимость недвижимости оценивается в 27 миллионов рублей. Макаревич также перестал быть владельцем коттеджа в элитном поселке «Павлово» Истринского района. До этого он переписал особняк стоимостью около 800 миллионов рублей на сестру Наталью Макаревич.

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В феврале Макаревич сообщил, что не прилетит в Россию на похороны своего коллеги и друга — сооснователя коллектива и барабанщика Юрия Борзова. Исполнитель объяснил отказ прилететь на похороны работой: на 9 февраля у него был назначен винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве.

Макаревичу предрекли забвение

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о будущем Макаревича за границей. Медиаменеджер поведал, что исполнитель получал «неплохие гонорары», пока выступал в России, однако после начала специальной военной операции на Украине (СВО) артист предпочел покинуть страну, из-за чего его доходы значительно упали. По мнению Дворцова, сейчас Макаревич получает 300-400 тысяч рублей за один концерт.

Продюсер выразил мнение, что в ближайшие полгода карьера музыканта закончится и он разделит участь актера Алексея Панина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также других иноагентов, покинувших РФ.

Я могу сказать, что на сегодняшний день он [Макаревич] постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени, я могу быть уверен на сто процентов

Сергей Дворцовпродюсер

Также Дворцов прокомментировал намерение Макаревича устроить концерт в случае победы Украины. «Я его могу назвать тварью последней, которая несет всякую чушь по отношению к своим же соратникам, коллегам, поклонникам, которые его здесь любили», — сказал он.

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      Марина Совина
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