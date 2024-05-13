Известный продюсер раскрыл судьбу пожелавшего победу Украине Макаревича

Продюсер Дворцов: оскандалившемуся Макаревичу не поможет дружба с Пугачевой

Российский продюсер Сергей Дворцов раскрыл судьбу музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который ранее пожелал победу Украине. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Страсти».

Медиаменеджер подчеркнул, что в России Макаревич зарабатывал огромные деньги, вел активную концертную деятельность и являлся авторитетом, однако лишился всего, переехав за границу и начав высказываться против своей страны.

«После его высказываний по поводу того, что он устроит большущий концерт, если Украина победит, я его могу назвать тварью последней, которая несет всякую чушь по отношению к своим же соратникам, коллегам, поклонникам, которые его здесь любили», — сказал собеседник издания.

Дворцов также напомнил, что музыкант является близким другом певицы Аллы Пугачевой, однако даже ее влияние и статус, по мнению продюсера, не смогут помочь лидеру «Машины времени» за рубежом.

Продюсер поделился мнением, что прощать слова исполнителя нельзя. По словам Дворцова, Макаревича следует признать не только экстремистом, но и террористом.

Я бы его [Макаревича] признал экстремистом и плюс террористом, потому что нести такие вещи может только конченный человек. Просто это в его голове что-то происходит, какие-то тараканы устроили бега. Мне его искренне жаль, потому что в его возрасте нужно быть мудрым, а не конченным человеком Сергей Дворцов

Ранее Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским, пожелал победы Украине и заявил, что считает до нее дни. После этих заявлений в Госдуме призвали признать музыканта экстремистом