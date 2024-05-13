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17:49, 13 мая 2024Культура

Макаревичу назначили штраф за нарушение деятельности иноагента

Макаревичу назначили штраф в 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Таганский районный суд города Москвы назначил российскому певцу и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в реестр иноагентов) административное наказание в виде штрафа из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

«Макаревич А. В. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента")», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев призвал признать музыканта экстремистом после разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы исполнитель пожелал Украине победы. «Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (...) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил певец. Он также пожелал «Зеленскому» здоровья и победы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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