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14:53, 17 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали аномальные дожди и похолодание

Синоптик Ильин: в Москву придут похолодание и аномальные дожди

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На неделе с 17 июня в Москву придут похолодание и аномальные дожди. Такую погоду жителям столицы пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

На ситуацию будет влиять черноморский циклон, рассказал метеоролог. В понедельник и вторник в столице ожидаются дожди, а воздух прогреется до 25-26 градусов тепла. В среду, 19 июня, циклон пройдет через Москву, погода начнет улучшаться — столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

«В четверг плюс 20-25 градусов Цельсия, в пятницу — плюс 18-23 градуса. В четверг и пятницу кратковременные дожди», — добавил Ильин.

Ранее климатолог Андрей Киселев объяснил, что участившиеся дожди в Москве и других регионах европейской части России связаны с глобальным потеплением климата. В стране оно происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем в других частях мира.

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      Нина Ташевская
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