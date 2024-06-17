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12:32, 17 июня 2024Экономика

Погодные катаклизмы в Москве объяснили

Климатолог Киселев: дожди в Москве участились из-за глобального потепления

Фото: Артур Новосильцев / РИА Новости

Частые и мощные дожди в Москве и других регионах Европейской части России связаны с глобальным потеплением. Так погодные катаклизмы объяснил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев в беседе с KP.RU.

Специалист отметил, что изменение климата в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем в мире. Поэтому количество осадков в стране продолжает расти. «При более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков. В условиях более теплого климата все это происходит более интенсивно», — пояснил Киселев.

Климатолог допускает, что в ближайшие десять лет тенденция сохранится. Температура будет расти, а вместе с ней — увеличиваться количество погодных аномалий, в том числе дождей, ветров, волн тепла, долгих периодов жаркой погоды, заключил эксперт.

Ранее жителей Москвы предупредили о грозе с градом и ветром, скорость которого достигнет 17 метров в секунду. В некоторых районах столицы может выпасть до 30 процентов месячной нормы осадков.

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      Нина Ташевская
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