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10:46, 17 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о граде

Комплекс городского хозяйства Москвы: 17 июня в столице ожидается гроза с градом

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В понедельник, 17 июня, в Москве ожидаются ливень, гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредил жителей столицы Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

По предварительным прогнозам, в некоторых районах города может выпасть более 30 процентов месячной нормы осадков. Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными во время непогоды, не прятаться от дождя и града под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам самый дождливый июнь за историю наблюдений. Первая половина месяца, по словам синоптика, уже побила рекорд по осадкам за 145 лет.

Специалистка отметила, что после короткой передышки жителей столицы ждет черноморский циклон, который станет причиной мощных дождей 17, 18 и 19 июня.

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      Нина Ташевская
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