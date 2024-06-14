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14:08, 14 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали самый дождливый июнь в истории метеонаблюдений

Синоптик Позднякова: новая порция дождей обрушится на Москву 17 июня
СюжетЛивень в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первая половина июня в Москве уже побила рекорд по осадкам за все 145 лет метеонаблюдений. Тем не менее ближайшие выходные дадут жителям столицы передышку в дождях. Об этом в беседе с KP.RU заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в период с пятницы по субботу воздух в столице прогреется до плюс 23-27 градусов. В некоторых районах Москвы и Московской области возможны короткие дожди, разительно отличающиеся от прежних тропических ливней. При этом в центре столицы, вероятно, вообще обойдется без осадков, предположила эксперт.

Позднякова пообещала, что после короткой передышки москвичей ждет черноморский циклон, который станет причиной мощных дождей 17, 18 и 19 июня.

«Южные циклоны всегда приносят большое количество осадков», — пояснила синоптик.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил о том, что ливни и грозы обрушились на российские регионы из-за сильного контраста температур. Разрыв между самыми высокими и низкими температурными значениями в разных частях страны составил около 15 градусов.

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      Наталья Анисеева
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