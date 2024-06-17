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10:07, 17 июня 2024Из жизни

Мужчина выиграл в лотерее 35 миллионов рублей благодаря посту друга в интернете

В США мужчина выиграл 35 миллионов рублей в лотерее благодаря другу

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В штате Северная Каролина, США, мужчина сорвал джекпот благодаря посту друга в социальных сетях. Об этом сообщает UPI.

Мелвин Брукс и не думал об участии в лотерее, пока не увидел в интернете публикацию своего друга. Он похвастался подписчикам, что поучаствовал в розыгрыше и выиграл 100 долларов. Брукс вдохновился историей друга и тоже решил купить билет.

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Мужчина был с двоюродным братом, когда ему пришло сообщение, что он выиграл 400 тысяч долларов (35 миллионов рублей). Они тут же отправились праздновать. Брукс рассказал, что планирует с помощью выигранных денег закрыть ипотеку, а тем, что останется, поделиться с женой и дочерью.

Ранее сообщалось, жительница Калифорнии выиграла миллион долларов благодаря банке энергетика. Она заехала в магазин за напитком и там же купила счастливый билет.

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      Юлия Юткина
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