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08:30, 17 июня 2024Забота о себе

Мужчинам подсказали простую технику для увеличения времени полового акта

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Техника сжатия поможет мужчинам увеличить продолжительность полового акта и предотвратить преждевременную эякуляцию, считает уролог Аника Акерман. Способ выполнения и некоторые ограничения она назвала Men's Health.

Акерман рассказала, что эту простую технику следует использовать, когда появляется ощущение близости эякуляции. «В этот момент надо остановить стимуляцию и сжать головку пениса указательным и большим пальцами», — подсказала врач. По ее словам, если делать упражнение регулярно, организм со временем научится сдерживать эякуляцию и секс будет длиться дольше.

При этом Акерман предупредила, что некоторые мужчины могут испытывать дискомфорт при выполнении техники сжатия. В этом случае она посоветовала попробовать альтернативные методы, например «стоп/старт». Врач объяснила, что в этой технике мужчина перед оргазмом стимулирует себя самостоятельно, затем останавливается, позволяет ощущению утихнуть и продолжает стимуляцию.

Уролог отметила, что прерывание полового акта понравится далеко не всем, так как при использовании этой техники процесс приходится постоянно останавливать. Кроме того, техника может быть неэффективной, если преждевременная эякуляция имеет психологическую причину. В этом случае Акерман призвала обратиться за помощью к сексологу или психотерапевту.

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      Алиса Дмитриева
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