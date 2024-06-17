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02:03, 17 июня 2024Забота о себе

Мужчины с необычным фетишем объяснили свои пристрастия

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

Мужчины, которые испытывают возбуждение от вида женских ног, объяснили свое пристрастие. Их рассказы о себе приводит HuffPost.

40-летний Джереми рассказал, что недавно сделал неожиданное открытие: фут-фетиш намного более распространен, чем принято думать. По его словам, сам он с подросткового возраста считает ступни и пальцы ног невероятно сексуальными и в летнее время любит наблюдать за женщинами в открытой обуви. «Некоторым парням нравятся грязные ноги, а я предпочитаю чистые. Мне кажется, если у женщины ухоженные ноги, то и в остальном она превосходно заботится о себе», — рассказал он.

Мужчина добавил, что любит не только наблюдать за ступнями. «В поцелуях ног есть нечто такое, что заставляет тебя показать, как сильно ты ценишь каждый дюйм ее тела», — говорит он.

Другой собеседник издания рассказал, что он любит смотреть аниме, где изображены ноги. Он тоже отметил, что фут-фетиш — это один из самых распространенных видов фетиша, так как очень многие испытывают сексуальное возбуждение при виде обнаженных ног, ног в носках или в чулках.

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      Алиса Дмитриева
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