Живущая без секса из-за пикантной проблемы 25-летняя девушка получила совет

За советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась 25-летняя девушка, которая призналась, что из-за скованности во всем теле не может заниматься сексом. Ее историю публикует издание The Sun.

Девушка призналась, что как только дело доходит до интимной близости, она чувствует себя настолько скованной, что проникающий секс становится невозможным. Она добавила, что обращалась в клинику сексуального здоровья, где ей диагностировали вагинизм.

У меня не было отношений уже два года. Прошлые отношения развались, потому что я могла нормально заниматься сексом. Похоже теперь история повторяется. Я не понимаю, что случилось. Мой парень меня заводит, мы много занимаемся прелюдиями, целуемся и обнимаемся, но секс физически невозможен. Что мне делать? живущая без секса молодая женщина

Сандерс в ответ на письмо девушки отметила, что вагинизм развивается по разным причинам, включая страх перед сексом или прошлую травму, а также может из-за множественных инфекций или родов. Однако существует несколько способов избавиться от вагинизма, заверила специалистка.

«Найдите время, чтобы исследовать свое тело без партнера. Используйте смазку, чтобы научиться расслабляться и понимать, что приятно, а затем вы сможете направлять руки своего парня, когда у вас будет близость», — порекомендовала секс-гуру.

Ранее Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По мнению специалистки, причиной стало его желание помириться с женой и сохранить брак.