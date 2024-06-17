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08:38, 17 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о предложении контактов с Россией от других стран

Лубинец: страны, имеющие хорошие отношения с РФ, впервые предложили контакты
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Страны, имеющие хорошие отношения с Россией, предложили контакты Киеву после саммита по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире украинского телемарафона.

Лубинец рассказал, что несколько стран, имеющие хорошие отношения с Россией, впервые заявили о готовности предложить свои каналы коммуникации с Москвой. В частности, государства предложили взаимодействие по обмену военнопленными.

«Скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций», — заявил украинский омбудсмен. При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Ранее руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо озвучил возможные сроки проведения второго саммита по Украине. По его информации, следующая встреча может состояться до выборов президента США.

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      Юрий Леонов
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