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16:47, 17 июня 2024Мир

На Западе предрекли развал логистического центра ВСУ в Донбассе

Аналитик Меркурис: логистический центр украинской армии в Донбассе под угрозой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе находится под потенциальной угрозой развала. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Россия постепенно продвигается в этом направлении. Важно отметить, что если возьмут Максимильяновку, то русские окажутся всего в нескольких километрах к востоку от Курахово, главного логистического центра украинской армии в южном Донбассе. Таким образом, центр будет в пределах легкой досягаемости для российской артиллерии, а также есть угроза его развала», — рассказал аналитик.

Меркурис отметил успехи Вооруженных сил (ВС) России на нескольких направлениях. Он также подчеркнул, что «сами украинцы признают значительные успехи Российской армии» под Часовом Яром.

14 июня Меркурис восхитился мирным планом по Украине, предложенным президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, урегулирование конфликта на основе предложенных российским лидером принципов «помогло бы соблюсти интересы всех сторон».

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      Дарья Устьянцева
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