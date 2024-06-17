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11:54, 17 июня 2024Мир

Нарышкин оценил возможную отправку Францией войск на Украину

Нарышкин: Макрон слышит предупреждения России об отправке войск на Украину

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон слышит предупреждения России о потенциальной отправке Францией войск на Украину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Макрон слышит предупреждения России об отправке иностранных войск на Украину. Была дискуссия по этому вопросу и внутри западных стран, она продолжается, в том числе и во Франции», — сообщил Нарышкин.

Он добавил, что Запад не пришел к консенсусу по этому вопросу, «есть и за, и против». Он выразил мнение, что тех, кто против отправки войск, «больше».

2 мая Макрон подтвердил намерение Парижа отправить французских военнослужащих на Украину. Он также в очередной раз подтвердил приверженность Франции помогать Украине оружием.

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      Дарья Устьянцева
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