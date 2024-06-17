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15:24, 17 июня 2024Экономика

Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

IWSR: водка без учета пива и вина занимает 63,5 % российского алкорынка

Фото: Alvis Taurēns / Unsplash

Самым популярным видом крепкого алкоголя у россиян стала водка. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные аналитиков исследовательской компании IWSR.

Доля этого вида крепкого алкоголя занимает 63,5 процента российского рынка без учета пива и вина. Статистика в РФ сильно отличается от глобальной. Так, в мире лидирующие позиции среди крепкого алкоголя занимает бренди с рыночной долей в 23,2 процента. В свою очередь, доля водки на глобальном уровне оценивается в 10,9 процента рынка без учета пива и вина, уточнили эксперты.

При этом объемы потребления крепкого алкоголя в России постепенно снижаются. Так, по данным Министерства здравоохранения, в 2023 году потребление этанола на душу населения снизилось до 8,4 литра. Для сравнения в 2018-м этот показатель в стране находился на уровне в 9,4 литра на одного человека.

На этом фоне директор департамента оценки и консультационных услуг по сделкам ФБК Елена Маркелова спрогнозировала сохранение этой тенденции в долгосрочной перспективе. «Ожидается постепенный переход от северного типа потребления алкоголя к умеренному — с более низким потреблением этанола на душу населения», — резюмировала она.

Ранее «РБК Вино» со ссылкой на данные Высшей школы экономики сообщило о росте числа трезвенников в России. По данным аналитиков, за последние 20 лет доля граждан, отвергающих алкоголь, увеличилась с 23,7 до 38,8 процента. При этом среди возрастной категории от 16 до 25 лет показатель вырос более чем вдвое — с 25,4 до 55 процентов.

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      Анатолий Акулов
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