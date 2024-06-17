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14:42, 17 июня 2024Экономика

В России выросло число трезвенников

ВШЭ: доля трезвенников в России достигла 38,8 процента по итогам 2023 года

Фото: PxHere

По итогам 2023 года доля трезвенников в России среди всех возрастных категорий старше 16 лет достигла уровня в 38,8 процента, хотя 20 лет назад находилась на отметке в 23,7 процента. О росте числа граждан, отвергающих алкоголь, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ).

Отмечается, что наибольшая доля трезвенников в прошлом году была зафиксирована среди россиян возрастной категории от 16 до 25 лет. В этой группе число людей, которые принципиально не употребляют алкоголь, составила 55 процентов. За последние 20 лет доля трезвенников в этой возрастной категории увеличилась более чем вдвое с 25,4 процента, уточнили эксперты.

Среди представителей других возрастных категорий прирост числа трезвенников оказался скромнее. Так, среди россиян 26-40 лет доля непьющих за последние несколько десятилетий выросла с 14,6 до 28,6 процента, а среди 41-60-летних граждан — с 18,3 до 30,7 процента. В целом россияне за последнее время стали чаще предпочитать безалкогольное вино, пиво и другие напитки, резюмировали аналитики.

При этом самым востребованным алкогольным напитком у россиян по итогам первых девяти месяцев 2023 года стало пиво. В ходе исследования, проведенного аналитиками компании Platforma в трех сетях алкомаркетов («Ароматный мир», «Бристоль» и «Лион»), выяснилось, что в двух третях указанных выше сетей самым популярным стал именно солодовый напиток. Лишь в одной из сетей пиво уступило по популярности вину.

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      Анатолий Акулов
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