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11:22, 17 июня 2024Культура

Noize MC выступил в Испании в футболке «Азова»

Рэпер Noize MC выступил в Валенсии в футболке с символикой бригады «Азов»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Рэпер Иван Алексеев, известный, как Noize MC (признан в России иноагентом), выступил на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает телеканал «360».

Один из посетителей концерта развернул флаг Украины с нанесенным на него гербом «Азова». В ответ Noize MC расстегнул рубашку, показав, что надел под нее футболку с запрещенной в России символикой бригады.

Иван Алексеев был внесен в список иноагентов Минюста 18 ноября 2022 года. В 2023 году ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Также стало известно, что против него могут возбудить уголовное дело.

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      Евгений Шульгин
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