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15:08, 17 июня 2024Путешествия

Одна из беднейших стран Азии захотела открыть прямое авиасообщение с Россией

The Phnom Penh Post: Камбоджа захотела открыть прямое авиасообщение с Россией

Фото: Chor Sokunthea / Reuters

Камбоджа, считающаяся одной из беднейших стран Азии, захотела открыть прямое авиасообщение с Россией. Такое предложение сделал председатель Сената Хун Сен на встрече с послом России Анатолием Боровиком, сообщает The Phnom Penh Post.

Боровик в ответ заметил, что число российских туристов в Камбодже неуклонно растет. Он пообещал рассмотреть возможность запуска прямых рейсов.

Ранее стало известно, что Россия в ближайшей перспективе может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей. Также прорабатывается возможность скорого возобновления полетов в Индонезию и Саудовскую Аравию.

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      Марк Успенский
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