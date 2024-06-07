В России допустили возобновление прямого авиасообщения с тремя странами

Чернышенко: РФ может скоро возобновить авиасообщение с Южной Кореей и Индонезией

Россия в ближайшей перспективе может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщил в интервью с ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также прорабатывается перспектива скорого возобновления полетов в Индонезию и Саудовскую Аравию. Кроме того, российские авиакомпании планируют начать рейсы в Иорданию и Кувейт.

Премьер отметил, что в настоящее время в России действует прямое международное авиасообщение с 38 государствами.

2 мая 2023 года Россия возобновила авиасообщение с Марокко, а в июле — с Кубой. В сентябре того же года Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение спустя почти 30 лет.