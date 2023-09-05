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21:21, 5 сентября 2023Путешествия

Россия возобновила авиасообщение с азиатской страной спустя 30 лет

Росавиация: Россия возобновила авиасообщение с Мьянмой спустя 30 лет

Фото: pixabay.com

Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение спустя почти 30 лет, первый самолет между странами совершил полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Во вторник, 5 сентября, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск, перевозчик выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, пассажиров приветствовали представители руководства Новосибирской области, аэропорта, Росавиации. Как отметили в ведомстве, начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов и будет способствовать развитию бизнес-контактов.

Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

Ранее Росавиация выдала ведущей авиакомпании азиатской страны Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай.

С 1962 по 1993 год рейсы из России в Мьянму осуществляла авиакомпания «Аэрофлот». Ее самолеты доставляли пассажиров в город Янгон.

В июле 2023 года первый с прошлого года регулярный рейс вылетел из московского Шереметьево в Варадеро на Кубе. Полет в популярную пляжную страну выполнил отечественный перевозчик «Россия».

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    Марина Совина
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