Россия возобновила авиасообщение с азиатской страной спустя 30 лет

Росавиация: Россия возобновила авиасообщение с Мьянмой спустя 30 лет

Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение спустя почти 30 лет, первый самолет между странами совершил полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Во вторник, 5 сентября, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск, перевозчик выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, пассажиров приветствовали представители руководства Новосибирской области, аэропорта, Росавиации. Как отметили в ведомстве, начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов и будет способствовать развитию бизнес-контактов.

Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

Ранее Росавиация выдала ведущей авиакомпании азиатской страны Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай.

С 1962 по 1993 год рейсы из России в Мьянму осуществляла авиакомпания «Аэрофлот». Ее самолеты доставляли пассажиров в город Янгон.

В июле 2023 года первый с прошлого года регулярный рейс вылетел из московского Шереметьево в Варадеро на Кубе. Полет в популярную пляжную страну выполнил отечественный перевозчик «Россия».