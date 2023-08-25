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13:30, 25 августа 2023Путешествия

Россия возобновит прямые рейсы с одной азиатской страной спустя 30 лет

Россия и Мьянма возобновят прямые авиарейсы после 30-летнего перерыва

Фото: Unsplash

Россия и Мьянма возобновят прямое авиасообщение спустя почти 30 лет. Об этом сообщила Росавиация у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что российское ведомство уже выдало ведущей авиакомпании азиатской страны, Myanmar Airways International, разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай.

Первый после длительного перерыва рейс между государствами, как ожидается, состоится 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на Airbus A319.

С 1962 по 1993 год рейсы из России в Мьянму осуществляла авиакомпания «Аэрофлот». Ее самолеты доставляли пассажиров в город Янгон.

В июле 2023-го первый с прошлого года регулярный рейс вылетел из московского Шереметьево в Варадеро на Кубе. Полет в популярную пляжную страну выполнил отечественный перевозчик «Россия».

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    Фариза Бацазова
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