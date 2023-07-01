Первый c прошлого года регулярный рейс вылетел из Москвы на Кубу

Первый рейс вылетел из Москвы в Варадеро после возобновления регулярного авиасообщения

Первый с 2022 года регулярный рейс вылетел из московского Шереметьево в Варадеро на Кубе. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс вылетел в 9.33 по московскому времени и прибудет на Кубу в 15:57 по местному времени. Пассажиры прилетят в аэропорт Хуан Гуальберто Гомес в Варадеро.

С 1 июля регулярные рейсы начинает выполнять российская авиакомпания «Россия», входящая в состав группы «Аэрофлот» — полет будет проходить на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и длиться около 13 часов.

Российским туристам предложили летний отдых на кубинском курорте Варадеро с вылетом из Москвы от 197 тысяч рублей на двоих. За эту цену Coral Travel продает недельный пакетный тур в трехзвездочный отель Starfish Varadero, работающий по системе «все включено», с вылетом 6 июля. Путевка на аналогичных условиях в четырехзвездочный Memories Varadero Beach Resort обойдется россиянам от 201 тысячи рублей, в пятизвездочный Melia Marina Varadero — от 206 тысяч рублей