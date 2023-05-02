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01:21, 2 мая 2023Мир

Россия и Марокко возобновили авиасообщение

Россия и Марокко возобновили авиасообщение и запустили рейсы Москва — Касабланка

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Россия и Марокко со вторника, 2 мая, возобновляют авиасообщение. Запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой. Об этом сообщает РИА Новости Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство авиакомпании Royal Air Maroc в Москве.

Рейсы по маршруту Москва — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут. Полеты будут осуществляться из аэропорта «Домодедово».

Ранее уточнялось, что оплатить билеты туристы могут российской картой или картой международных платежных систем. Стоимость проездных документов стартует от 45 тысяч рублей на человека в обе стороны.

Полеты из Марокко в Россию были приостановлены в марте 2022 года. До этого Royal Air Maroc не летала в РФ из-за пандемии: полеты были прекращены в марте 2020 года и возобновились в начале февраля 2022 года.

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Екатерина Подвигина
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