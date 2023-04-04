Марокко возобновит регулярное авиасообщение с Россией

АТОР: национальная авиакомпания Марокко возобновит регулярные полеты в Россию со 2 мая

Еще одна африканская страна, Марокко, возобновит регулярное прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на собственные источники.

Так, первым перевозчиком, который начнет выполнять полеты по маршруту Москва — Касабланка, стала национальная авиакомпания Royal Air Maroc. Старт полетной программы намечен на 2 мая 2023 года. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

В АТОР уточнили, что оплатить авиабилеты туристы могут российской картой или картой международных платежных систем. Стоимость проездных документов стартует от 45 тысяч рублей на человека в обе стороны.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха на майских праздниках без необходимости оформлять визы, либо с возможностью сделать это в упрощенном порядке. Так, проще всего соотечественникам попасть в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Марокко, Куба, Мальдивы и другие страны.