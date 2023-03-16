Названы доступные россиянам безвизовые страны на майские праздники

NEWS.ru: в список безвизовых стран, доступных россиянам, вошли Тунис, Куба и Марокко

Россиянам назвали страны, доступные для отдыха на майских праздниках без необходимости оформлять визы, либо с возможностью сделать это в упрощенном порядке. Список публикует NEWS.ru.

Первой в рейтинге значится Турция, куда можно попасть без въездного документа и провести в стране до 90 дней. На втором месте Египет, где визовые формальности легко уладить на границе за 25 долларов (почти две тысячи рублей). Третью позицию занял Таиланд, где с октября 2022 года по 31 марта 2023 года можно свободно находиться до 45 дней. В другие даты этот срок составляет до 30 дней.

Остальные страны, вошедшие в список, допускают нахождение россиян на своей территории до 15-90 дней в зависимости от правил определенного государства. В их числе ОАЭ, Тунис, Куба, Марокко, Венесуэла, Доминиканская Республика, Мальдивы, Вьетнам, Южная Корея, Мексика, Маврикий, Израиль, Катар, Колумбия, Малайзия, Мьянма, Сейшельские острова, Филиппины и Черногория.

Ранее российских туристов предупредили о высоких ценах на авиабилеты в Анталью и Стамбул в мае. Так, улететь в турецкую Анталью из Москвы на вторые майские праздники (с 6 по 9 мая) путешественники смогут минимум за 45 тысяч рублей в обе стороны на человека. В стоимость не включен багаж, за него придется доплатить еще около 10 тысяч рублей.