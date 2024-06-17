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13:26, 17 июня 2024Из жизни

Пенсионер случайно купил четыре книги с военными тайнами за 51 рубль

В Китае пенсионер случайно нашел среди макулатуры книги с военными тайнами

Фото: vanilla_soup / Shutterstock / Fotodom

Коллекционер и знаток военной истории из Китая случайно купил книги с военными тайнами. Об этом сообщает Associated Press.

О случившемся написало Министерство обороны Китая в своих соцсетях. Представители ведомства выразили благодарность мужчине по имени Чжан за предупреждение.

Согласно сообщению, Чжан, сотрудник государственной компании на пенсии, отправился на станцию вторичной переработки макулатуры, где нашел и купил четыре учетных книги за шесть юаней (примерно 51 рубль). Пролистав книги и поняв, что информация в них может быть секретной, пенсионер позвонил на горячую линию Министерства обороны.

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Агенты госбезопасности оперативно прибыли на станцию переработки. После расследования они обнаружили, что двое военных, которые должны были уничтожить более 200 книг, вместо этого продали их на макулатуру. Согласно сообщению Министерства обороны, агенты конфисковали книги, а военные ужесточили правила обращения с такими материалами.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из Китая, которая постоянно носила с собой все сбережения, оставила их в автобусе. Транспортная компания вернула ей всю сумму в целости и сохранности.

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      Антонина Черташ
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