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13:26, 17 июня 2024Россия

Под Москвой «иностранные специалисты» толпой избили подростков

В Мытищах приезжие толпой избили подростков, у двоих пострадавших сломаны носы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В подмосковных Мытищах приезжие жестоко избили местных подростков. Пояснения пострадавших опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам одного из мальчиков, они находились на улице, когда им стали угрожать. После разговора, который, по словам подростков, прошел спокойно, конфликт удалось уладить. Однако вскоре на площадку ворвалась толпа из примерно 20 человек. Подросток называет их «иностранными специалистами» — так иногда иронично говорят о мигрантах. Однако точных данных о том, идет речь о мигрантах или об уроженцах южных регионов России, в сообщении и видеозаписи нет.

Собеседник канала продолжил, что он и его друзья не хотели провоцировать толпу. Однако избежать драки не удалось, и подростки были избиты — у двоих из них сломаны носы, остальные получили ушибы и гематомы. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мигранты напали на местного жителя после проигрыша в футбольном матче. На лечение у пострадавшего ушел месяц. «Русская община» заявила, что иностранцы так и не понесли ответственности за свои действия.

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      Алан Босиков
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