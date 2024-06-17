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11:42, 17 июня 2024Россия

Появились подробности об атаке беспилотников ВСУ в Липецке

Mash: целью атаки сбитых украинских БПЛА был металлургический комбинат в Липецке
Новолипецкий металлургический комбинат

Новолипецкий металлургический комбинат. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Целью атаки трех сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ), был Новолипецкий металлургический комбинат. Такие подробности появились в Telegram-канале Mash.

По данным издания, украинские дроны-камикадзе самолетного типа с 2-3,5 килограмма взрывчатки на борту посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в двух километрах от предприятия. Обломки рухнули на частный сектор и незначительно повредили один из домов.

Настолько масштабно комбинат в Липецке атаковали впервые. Предприятие специализируется на производстве чугуна, стальной заготовки, металла — в том числе для военной промышленности, узнал Mash.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в результате подавления беспилотников в Липецке никто из мирных граждан не пострадал.

Он отметил, что в Липецкой области сохраняется красный уровень опасности.

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      Анна Щербакова
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