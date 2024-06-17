Появились подробности об атаке беспилотников ВСУ в Липецке

Целью атаки трех сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ), был Новолипецкий металлургический комбинат. Такие подробности появились в Telegram-канале Mash.
По данным издания, украинские дроны-камикадзе самолетного типа с 2-3,5 килограмма взрывчатки на борту посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в двух километрах от предприятия. Обломки рухнули на частный сектор и незначительно повредили один из домов.
Настолько масштабно комбинат в Липецке атаковали впервые. Предприятие специализируется на производстве чугуна, стальной заготовки, металла — в том числе для военной промышленности, узнал Mash.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в результате подавления беспилотников в Липецке никто из мирных граждан не пострадал.
Он отметил, что в Липецкой области сохраняется красный уровень опасности.