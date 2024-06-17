Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:32, 17 июня 2024Культура

Приехавшего на тайный корпоратив Меладзе заметили в Москве

Mash: уехавшего из России Меладзе заметили в ресторане в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певца Валерия Меладзе, который уехал из России, заметили в московском ресторане. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах артист ест в ресторане на Рублевке. Предполагается, что он мог вернуться в страну, чтобы выступить на тайном корпоративе. По данным Mash, за выступление исполнителю предложили 12 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей годового дохода после отъезда из России. После закрытия ООО «Виагра» и продажи особняка на Рублевке единственным источником дохода композитора осталась компания «Меладзе мьюзик», занимающаяся организацией концертов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу

      Пьяный россиянин избил бортпроводника на рейсе в Магадан и избежал тюрьмы

      Жители российского города пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама

      На Тайване заявили о нежелании воевать с Китаем

      Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

      Редчайшего морского черта нашли на пляже

      На месте падения метеорита обнаружили редкие минералы

      Тренировка детей под звуки сирены ракетной опасности в российском городе попала на видео

      Российский военный получил три года колонии за самоволку

      В России задумались над продлением льготной ипотеки для айтишников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше