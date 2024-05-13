Стало известно о падении доходов Меладзе после отъезда из России

Mash: композитор Меладзе потерял 481 миллион рублей после отъезда из России

Композитор Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей годового дохода после отъезда из России. О падении заработка артиста стало известно Telegram-каналу Mash.

После закрытия ООО «Виагра» и продажи особняка на Рублевке единственным источником дохода композитора осталась компания «Меладзе мьюзик», занимающаяся организацией концертов. Ей также принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия.

За 2023 год компания Меладзе заработала 19 миллионов рублей, отметил источник. При этом лейбл «Первое музыкальное издательство», совладельцем которого является сестра композитора, заработал почти два миллиарда рублей.

В мае 2022 года Меладзе переехал в Италию. По данным СМИ, композитор владеет недвижимостью недалеко от озера Гарда, у южного подножия Альп.