В российском городе соседи заварили дверь хозяйке 20 собак

В Приморском крае жильцы заварили дверь соседке, державшей в квартире 20 собак

В Приморском крае соседи заварили дверь женщине, державшей в квартире 20 собак. Об этом пишет портал «Молва33».

На самопроизвольный питомник жалуются жители одного из домов села Кневичи Артемовского городского округа. Помещение содержится в абсолютной антисанитарии: комнаты завалены мусором, зловоние от собачьих экскрементов распространилось по всему подъезду. В самой квартире даже отсутствует туалет — хозяйка жилплощади выбрасывает отходы из окна. «Под этой квартирой живет пенсионер инвалид первой группы. Помогите! Запах стоит ужасный, дышать невозможно», — пишут жильцы в Telegram-канале «Новости Владивостока и не только». Животных женщина не кормит, нескольких женщина заморила голодом.

Многолетние жалобы плодов не приносят. Полиция бездействует (был наложен лишь один штраф в 500 рублей), а администрация направляет обратно к силовикам. Суд еще в феврале обязал собственницу жилплощади — дочь собачницы — привести квартиру в должный вид, а мать определить в психдиспансер. Реакции, однако, не последовало. Сами соседи неоднократно разбирали захламленную квартиру, но мусор вновь накапливался. В этот раз жильцы дома выпустили собак на волю, а входную дверь в квартиру заварили.

Ранее жительница другого российского региона — Красноярского края — лишилась жилья из-за стаи собак. Питомцы справляли нужду в квартире и постоянно лаяли. На стенах и потолке в квартире соседки снизу появились коричневые разводы. Ситуация продолжалась на протяжении 20 лет.