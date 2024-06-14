Россиянка лишилась жилья из-за собак

Жительницу Бородино выселили из квартиры из-за стаи собак

Жительницу города Бородино Красноярского края выселили из квартиры из-за стаи собак. Соседи россиянки несколько лет жаловались на шум и неприятный запах, сообщает NGS24.RU.

Татьяна Дивирилина занимала квартиру в пятиэтажке по договору социального найма. Она содержала несколько собак, о которых не заботилась. Питомцы справляли нужду в квартире и постоянно лаяли. Моча и фекалии проникли в квартиру соседки — на стенах и потолке проживающей в квартире ниже пенсионерки появились коричневые разводы.

Соседи жаловались на Дивирилину на протяжение 20 лет. Администрация города неоднократно подавала в суд, чтобы принудительно выселить женщину, однако иск отклоняли. После публикации истории в СМИ делом занялась прокуратура, благодаря чему проблему удалось решить. Суд постановил выселить Дивирилину из квартиры.

Ранее квартира жительницы Озерска с крысами попала на видео. Собственницу жилья, утверждающую, что у нее живут мангусты, госпитализировали в психиатрическую больницу.