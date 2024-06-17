Путин переподчинил себе один российский орган

Президент России Путин вывел ФМБА из подчинения Минздраву и подчинил себе

Президент России Путин вывел один орган — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) — из подчинения Минздрава и переподчинил себе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации. (...) Правительству привести свои акты в соответствие с настоящим указом», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу с 17 июня — даты его подписания.

Как говорится на сайте ФМБА, в сферу ответственности органа входит охрана здоровья работников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения, в том числе подразделений госкорпораций.

Ранее, 11 мая 2024 года, президент переподчинил себе Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Прежде этот орган входил в подчинение Минобороны.