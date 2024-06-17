Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 17 июня 2024Россия

Путин переподчинил себе один российский орган

Президент России Путин вывел ФМБА из подчинения Минздраву и подчинил себе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Путин вывел один орган — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) — из подчинения Минздрава и переподчинил себе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации. (...) Правительству привести свои акты в соответствие с настоящим указом», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу с 17 июня — даты его подписания.

Как говорится на сайте ФМБА, в сферу ответственности органа входит охрана здоровья работников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения, в том числе подразделений госкорпораций.

Ранее, 11 мая 2024 года, президент переподчинил себе Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Прежде этот орган входил в подчинение Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

      Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

      Анонсирована поездка Путина в Якутию

      Силовики задержали руководителя УФНС по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше