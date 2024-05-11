Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны РФ

Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) вывели из подчинения Министерству обороны России. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти», который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

ФСВТС теперь будет находиться в подчинении президента России. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Также из указа известно, что заместителями председателя правительства станут первый зампредседателя правительства России, зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.

10 мая Владимир Путин утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Перед этим стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост главы правительства поддержали 375 депутатов Госдумы.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отвечает за сотрудничество России с другими странами в военных вопросах.