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16:59, 17 июня 2024Путешествия

Пьяный россиянин избил бортпроводника на рейсе в Магадан и избежал тюрьмы

Избившего бортпроводника россиянина приговорили к трем годам условно

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин сел в самолет пьяным, устроил дебош, избил бортпроводника и избежал тюрьмы. Об этом сообщает «Колыма.RU» со ссылкой на решение Магаданского городского суда.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе российской авиакомпании из Москвы в Магадан в декабре 2023 года, однако наказание мужчине озвучили только сейчас. По данным издания, житель Магадана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время полета громко матерился, нарушал общественный порядок и мешал работе экипажа. В ответ на замечание одного из бортпроводников дебошир несколько раз ударил его ладонью по лицу, а затем повалил на пол.

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Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил россиянина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Пока приговор в законную силу не вступил.

В начале июня пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Новосибирск, устроил дебош и был снят с рейса. Мужчина вел себя вызывающе, игнорировал указания членов экипажа и нецензурно выражался.

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      Алина Черненко
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