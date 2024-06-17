Пьяный россиянин избил бортпроводника на рейсе в Магадан и избежал тюрьмы

Избившего бортпроводника россиянина приговорили к трем годам условно

Россиянин сел в самолет пьяным, устроил дебош, избил бортпроводника и избежал тюрьмы. Об этом сообщает «Колыма.RU» со ссылкой на решение Магаданского городского суда.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе российской авиакомпании из Москвы в Магадан в декабре 2023 года, однако наказание мужчине озвучили только сейчас. По данным издания, житель Магадана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время полета громко матерился, нарушал общественный порядок и мешал работе экипажа. В ответ на замечание одного из бортпроводников дебошир несколько раз ударил его ладонью по лицу, а затем повалил на пол.

Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил россиянина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Пока приговор в законную силу не вступил.

В начале июня пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Новосибирск, устроил дебош и был снят с рейса. Мужчина вел себя вызывающе, игнорировал указания членов экипажа и нецензурно выражался.

