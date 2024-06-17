Раскрыты детали тайного выступления Меладзе в России

Продюсер Бабичев: Меладзе потребовал полное инкогнито на выступлении в России

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что певец Валерий Меладзе мог потребовать полное инкогнито, принимая предложение выступить на корпоративе в России. Его слова приводит онлайн-журнал «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что «заказать» артиста может любой желающий. «Соглашаясь на это выступление, Валерий, скорее всего, потребовал полное инкогнито, то есть чуть ли не вплоть до того, что на входе у всех гостей будут отбирать телефоны, чтобы никто ничего не снимал», — сказал он.

Бабичев также отметил, что артист мог потребовать предоставить ему всю информацию по гостям. «Я не думаю, что за время СВО Меладзе единственный раз так выступил на корпоративе. Просто об этом не становилось так широко известно», — отметил продюсер.

Ранее Валерия Меладзе, который уехал из России, заметили в московском ресторане. Предполагается, что он мог вернуться в страну, чтобы выступить на тайном корпоративе.