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17:00, 17 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности покушения на директора российского рынка

СК: в покушении на директора столичного рынка участвовали пять мужчин
Начало событий в новости Компаньон хотел устроить покушение на директора российского рынка под видом ДТП и попался

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье и в Краснодарском крае задержали пятерых мужчин по подозрению на покушение на директора продовольственного рынка, расположенного в московском районе Отрадное. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, задержаны организатор покушения — компаньон потерпевшего, а также пособники и исполнитель. Компаньон еще в феврале 2024 года задумал расправиться с потерпевшим и завладеть его долей в бизнесе. Для этого он обратился к своему знакомому, заплатил ему 2,5 миллиона рублей и заказал преступление. Далее тот, в свою очередь, подыскал остальных соучастников.

Суд арестовал всех пятерых мужчин. Расследование продолжается.

По информации правоохранителей, подозреваемые готовились к преступлению. Они изучали маршрут передвижения директора рынка, а также его график. Они планировали инсценировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП), спровоцировать конфликт с пострадавшим и во время ссоры расправиться с ним. Для этого злоумышленники приобрели автомобиль марки «ВАЗ 2107». Само покушение произошло в ночь на 4 мая 2024 года. Тогда задержанные спровоцировали ДТП с автомобилем директора в Павловском Посаде. Когда автомобиль пострадавшего остановился, к нему подбежал один из соучастников и произвел несколько выстрелов. Пули попали в шею и руку директора. Затем злоумышленники скрылись, а пострадавшему очевидцы нападения вызвали скорую помощь.

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      Анна Габай
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