Компаньон хотел устроить покушение на директора российского рынка под видом ДТП и попался

В Подмосковье компаньон директора рынка заказал его убийство под видом ДТП

В Подмосковье задержан компаньон директора столичного продовольственного рынка по подозрению в покушение на расправу над ним под видом дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, ДТП произошло во время майских праздников на шоссе недалеко от Павловского Посада. Тогда автомобиль директора рынка протаранил другой — ВАЗ 2107. После этого злоумышленники устроили потасовку с потерпевшим и произвели несколько выстрелов в него, а затем скрылись. Уточняется, что директор рынка чудом выжил. Позже следователи выяснили, что это было покушение на расправу, которое заказал компаньон пострадавшего для того, чтобы занять его место.

По информации следствия, заказчика, а также его исполнителей задержали. Выяснилось, что за расправу над директором рынка он заплатил исполнителям 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске Октябрьский городской суд приговорил 44-летнего исполнителя заказной расправы над Ниной Кузьминой к 13 годам лишения свободы.