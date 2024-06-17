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18:46, 17 июня 2024Россия

Раскрыты подробности появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»

Олег Жириновский: скандальное послание Бушу было записано скрытой камерой

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Скандальное видеопослание сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского Джорджу Бушу, в котором политик называл бывшего президента США ковбоем и обещал ему «хорошую квартиру в Бутырке», было записано скрытой камерой. Эти подробности появления послания раскрыл сын политика Олег Жириновский в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

О каком видео идет речь?

Обращение Владимира Жириновского «к ковбою-Бушу» стало мемом и разошлось на цитаты.

На нем политик запечатлен за столом с алкоголем, в расслабленной позе, приобнимающим двух мужчин и держащим сигарету. Обращаясь к Джорджу Бушу-младшему, Жириновский многократно оскорбляет бывшего американского президента, называет доллар грязной зеленой бумажкой и предрекает США проигрыш иракской кампании.

«[Отправляйся] в Техас, обратно, на ранчо, на джипе объезжай свои пустые земли и учи испанский язык. А Нью-Йорк уже говорит по-русски. Мы направим в Америку еще 10 миллионов русских и изберем в Америке своего президента. А ты, Джордж, получишь хорошую камеру в Бутырке», — среди прочего заявлял на видео Жириновский.

Одна из выложенных на YouTube копий этого видео собрала более двух с половиной миллионов просмотров.

По заявлению Олега Жириновского, этот ролик снимали во время поездки в Ирак в гостях, и беседа была наполовину частной — Жириновский знал, что его записывают для официальной части ролика, но не был в курсе, что параллельно работала и вторая камера.

«Отец не знал [, что обращенная к Бушу речь записывается] (...) Была официальная камера, но некоторые вещи, которые там прозвучали, была уверенность, что камера не включена», — заявил Олег Жириновский. Он добавил, что произнесенные в «официальной» части слова были адресованы «толпе иракцев».

Он всегда умел поймать правильную ноту, чтобы его все на руках носили

Олег Жириновский

Сын политика уточнил, что непосредственно во время событий, зафиксированных на пленку, не присутствовал, но был в соседней комнате. «Степень опьянения была уже на определенном уровне, и меня, как ребенка, попросили в соседней комнате посидеть», — рассказал Олег Жириновский.

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