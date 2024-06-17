Раскрыты подробности появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»

Обращение Владимира Жириновского «к ковбою-Бушу» стало мемом и разошлось на цитаты.

На нем политик запечатлен за столом с алкоголем, в расслабленной позе, приобнимающим двух мужчин и держащим сигарету. Обращаясь к Джорджу Бушу-младшему, Жириновский многократно оскорбляет бывшего американского президента, называет доллар грязной зеленой бумажкой и предрекает США проигрыш иракской кампании.

«[Отправляйся] в Техас, обратно, на ранчо, на джипе объезжай свои пустые земли и учи испанский язык. А Нью-Йорк уже говорит по-русски. Мы направим в Америку еще 10 миллионов русских и изберем в Америке своего президента. А ты, Джордж, получишь хорошую камеру в Бутырке», — среди прочего заявлял на видео Жириновский.

Одна из выложенных на YouTube копий этого видео собрала более двух с половиной миллионов просмотров.