Опубликованы последние указания плачущего Жириновского из больницы

Экс-депутат Василий Власов показал запись с указаниями Жириновского из больницы

Бывший депутат Государственной думы Василий Власов, прозванный любимчиком сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского, показал аудиозаписи с — как он утверждает — последними указаниями политика из больницы, в них Власов называется преемником Жириновского на посту главы фракции партии в Думе. Диктофонные записи опубликованы на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

«Тебя назначаю руководителем фракции вплоть до моего возвращения. Ты все знаешь?» — говорит на записи человек, чей голос похож на голос Жириновского. Также политик якобы дал указание провести по всей стране пикеты в свою честь.

«Ты, Василий, посмотри, чтобы по стране активисты ЛДПР, предложи пикеты [по] 2-3 человека [с плакатами, на которых говорилось бы]: "Желаем скорейшего выздоровления [Жириновскому]"», — говорится на аудиозаписи. При этом голос человека срывается на плач. Василий Власов объяснил это тем, что Жириновскому было тяжело говорить о том, что вместо него руководящие должности будет занимать другой человек.

Как рассказал Власов, последние распоряжения Жириновского относятся к периоду с 15-го по 28-е февраля. Он сообщил, что в его распоряжении есть много записанных на диктофон указаний, однако некоторые из них касаются других членов партии, и Власов не хочет их «подставлять».

Ранее сообщалось, что вышедший из комы сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский в феврале 2022 года позвонил своему сыну Олегу, попросил еды и дал указание насчет недвижимости в Дубае.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.