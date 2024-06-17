Сын Жириновского рассказал о звонке и просьбе вышедшего из комы отца

Сын Жириновского Олег рассказал, что вышедший из комы отец позвонил ему

Вышедший из комы сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский в феврале 2022 года позвонил своему сыну Олегу, попросил еды и дал указание насчет недвижимости. Об этом в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» рассказал сам Олег Жириновский.

По словам Олега Жириновского, который в начале июня по суду установил отцовство политика, Жириновский потребовал принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту.

Также, как заявил сын Жириновского, во время звонка отец дал ему поручение купить квартиру в Дубае. «Олег, служебка где? У тебя? (...) Карточка моя где, у тебя? (...) Как только выйду — квартиру в Дубае [покупай]», — вспоминает телефонный разговор с политиком Олег Жириновский. Он добавил, что исполнил требование отца.

Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги [со счета Владимира Жириновского] квартиру в Дубаи Олег Жириновский

Олег Жириновский уточнил, что квартира находится в районе Марина и ее площадь не так велика, как хотелось бы сыну политика. «Две спальни (...) Хотелось побольше, но...» — подытожил наследник Жириновского.

Жириновский неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме. Так, в 2020 году основатель ЛДПР заработал более 39 миллионов рублей. По последним данным, в его собственности находились квартира, восемь жилых домов, два земельных участка, два гаража, хозяйственная постройка, бассейн и навес.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.